Sakaryalı taekwondo sporcusu Milli Takım yolunda

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo sporcusu İnci Tarakçı, Konya’da gerçekleştirilecek Avrupa Ümitler Taekwondo Milli Takım seçme müsabakalarına katılacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Taekwondo sporcusu İnci Tarakçı, 7-8 Eylül tarihlerinde yapılacak Avrupa Ümitler Taekwondo Milli Takım Seçme müsabakalarına katılacak.

Konya’da gerçekleştirilecek müsabakalarda ilimizi temsil edecek olan Tarakçı, burada elde edeceği birincilik ile Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak.

46 kg’da mücadele verecek olan Tarakçı, daha önce düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda 152 sporcu arasından 5'inci olmuştu.