Sakaryalı sporcusu 'Zafer'e tarihe yazdı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Sporcusu Tuğba Ulukan, iller arası 30 Ağustos Zafer Kupası Karate Şampiyonası’ndabirinciliği elde ederek altın madalya kazandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate sporcusu Tuğba Ulukan, iller arası 30 Ağustos Zafer Kupası Karate Şampiyonası’nı lider tamamlayarak altın madalyaya hak kazandı.

Ankara’da düzenlenen şampiyonaya, Türkiye’nin bir çok ilinden 48 kulüp ve 495 sporcuyla geniş bir katılım sağlandı.

Zorlu geçen müsabakalarda, U21 50 Kg’da şampiyon olan genç sporcu duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Böylesine güzel bir organizasyonda hem kulübümüzü hem de şehrimizi en iyi şekilde temsil ettiğim için büyük bir mutluluk içindeyim. İnşallah gelecekte daha büyük başarılara imza atarak Sakarya’nın spor alanındaki faaliyetlere daha önemli katkılar sunmaya devam edeceğiz. Bizler bu organizasyonların öncesinde ciddi bir emek veriyoruz ve bizlere bu konuda ciddi bir destek sunuluyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce beyefendi olmak üzere bizlerden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.