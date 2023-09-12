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Sakaryalı sporcusu dünya ikincisi oldu
SPOR 12.09.2023, 15:44
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcusu Onur Arı, Kırgızistan’da düzenlenen İşitme Engelliler Serbest Stil Dünya Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı.SAKARYA (İGFA) - 74 kilogramda mindere çıkan Sakaryalı sporcu, milli forma altında sergilediği performansla şampiyonayı dünya ikincisi olarak tamamladı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Onur Arı, Kırgızistan’da düzenlenen İşitme Engelliler Serbest Stil Dünya Şampiyonası’na damga vurdu. Milli Takım formasıyla mindere çıkan başarılı sporcu, Büyükler serbest stil 74 kilogramda şampiyonayı dünya ikincisi olarak tamamladı.
Kırgızistan’ın Bişkek kentinde düzenlenen şampiyonada Milli sporcular şampiyonada toplam 22 madalyaya ulaştı.
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|4
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|4
|3
|15. Giresunspor
|4
|3
|16. Boluspor
|4
|3
|17. Ümraniye
|4
|2
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|4
|0
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|O
|P
|1. M.City
|4
|12
|2. Tottenham
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. West Ham United
|4
|10
|5. Arsenal
|4
|10
|6. Brighton
|4
|9
|7. Crystal Palace
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|7
|8. Brentford
|4
|6
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|4
|6
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|6
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|4
|4
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|4
|4
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|4
|3
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|4
|3
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|2
|17. Sheffield United
|4
|1
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|4
|1
|19. Luton Town
|3
|0
|20. Burnley
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Girona
|4
|10
|3. Barcelona
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|3
|7
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|4
|7
|6. Cadiz
|4
|7
|7. Real Betis
|4
|7
|8. Real Sociedad
|4
|6
|9. Deportivo Alaves
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|6
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|6
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|4
|6
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|13. Celta Vigo
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|4
|14. Getafe
|4
|4
|15. Villarreal
|4
|3
|16. Granada
|4
|3
|17. Mallorca
|4
|2
|18. Las Palmas
|4
|2
|19. Almeria
|4
|1
|20. Sevilla
|3
|0
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