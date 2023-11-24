Sakaryalı sporculardan özel başarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcuları, Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcuları Zeynep Çalar ve Mücahit Gülşan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonasında boy gösterdi.

19-21 Kasım tarihleri arasında Antalya ilindegerçekleştirilen şampiyonada, Zeynep Çalar 100 metre ve 200 metrede Türkiye birincisi olurken, bir diğer sporcu Mücahit Gülşanise 100 metrede Türkiye üçüncüsü oldu.