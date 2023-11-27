Sakaryalı sporculardan 'masa'da özel derece

Sakarya Büyükşehir Belediyesi masa tenisi özel sporcuları, Antalya’da düzenlenen Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası’na katıldı. 24-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada, temsilcilerimiz çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi özel sporcuları, Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası’na damga vurdu.

24-26 Kasım tarihleri arasındaTürkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada, Otizmliler kategorisindeEcren Kılıç Türkiye ikincisi, Mentaller kategorisindeSümeyraTürk Türkiye ikincisi ve DownSendromlular kategorisinde Özge Nur Kurşun Türkiye üçüncüsü oldu.