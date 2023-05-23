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Sakaryalı sporcular yarı maratonda kürsüye çıktı
SPOR 23.05.2023, 14:26
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm sporcuları, Samsun’da düzenlenen 19 Mayıs Yarı Maraton Koşusunda boy gösterdi. Toplam 4 sporcunun derece elde ettiği yarışlarda, Büyükşehir Belediyesi takım halinde 7'nci oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcuları, önemli bir başarıya daha imza attı. Samsun’da düzenlenen 19 Mayıs Yarı Maraton Koşusu’na katılan temsilcilerimiz, takım halinde yedinci oldu.
21 kilometrelik parkurda mücadele veren sporculardan Ali Turan birinci, İsa Yardımcı ikinci, Yunus Emre Eminler üçüncü ve Sedat Kurtuluş dördüncülük elde etti.
18-70 yaş arası 248 sporcunun katıldığı organizasyona, sporseverlerin ilgisi yoğun oldu.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|33
|79
|2. Fenerbahçe
|33
|74
|3. Beşiktaş
|34
|74
|4. A.Demirspor
|33
|63
|5. Başakşehir
|33
|53
|6. Trabzonspor
|33
|51
|7. Konyaspor
|33
|49
|8. Kayserispor
|33
|49
|9. Karagümrük
|33
|44
|10. Alanyaspor
|34
|41
|11. Kasımpaşa
|33
|40
|12. Ankaragücü
|33
|39
|13. Antalyaspor
|33
|38
|14. Sivasspor
|34
|37
|15. İstanbulspor
|33
|35
|16. Giresunspor
|33
|34
|17. Ümraniye
|33
|27
|18. Gaziantep FK
|33
|25
|19. Hatayspor
|33
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|88
|2. Arsenal
|37
|81
|3. Newcastle
|37
|70
|4. M. United
|36
|69
|5. Liverpool
|37
|66
|6. Brighton
|36
|61
|7. Aston Villa
|37
|58
|8. Tottenham
|37
|57
|9. Brentford
|37
|56
|10. Fulham
|37
|52
|11. Crystal Palace
|37
|44
|12. Chelsea
|36
|43
|13. Wolves
|37
|41
|14. West Ham United
|37
|40
|15. Bournemouth
|37
|39
|16. Nottingham Forest
|37
|37
|17. Everton
|37
|33
|18. Leicester City
|37
|31
|19. Leeds United
|37
|31
|20. Southampton
|37
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|35
|85
|2. Atletico Madrid
|35
|72
|3. Real Madrid
|35
|71
|4. Real Sociedad
|35
|65
|5. Villarreal
|35
|60
|6. Real Betis
|35
|56
|7. Athletic Bilbao
|35
|50
|8. Girona
|35
|48
|9. Sevilla
|35
|48
|10. Osasuna
|35
|47
|11. Rayo Vallecano
|35
|46
|12. Mallorca
|35
|44
|13. Valencia
|35
|40
|14. Almeria
|35
|39
|15. Celta Vigo
|35
|39
|16. Cadiz
|35
|38
|17. Getafe
|35
|35
|18. Real Valladolid
|35
|35
|19. Espanyol
|35
|34
|20. Elche
|35
|20
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