Sakaryalı sporcular pedalda şampiyonluğu kaptırmıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet sporcuları Yozgat’ta gerçekleştirilen MTB Cup Dağ Bisikleti müsabakalarına damga vurdu. Birbirinden heyecanlı anlara sahne olan yarışlarda 3 sporcu,farklı kategorilerde şampiyonluklar kazandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet sporcuları, yeni şampiyonluklara imza atmaya devam ediyor. Son olarak Yozgat’ta gerçekleştirilen MTB Cup Dağ Bisikleti müsabakalarına katılan başarılı sporcular, farklı kategorilerde şampiyonluklar elde etti.

19-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonaya Yıldız Erkek A, Genç Erkek ve Büyük Erkek kategorileri birlikte sondan kaçma yarışı için start alan Emre Yucabirinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

Bir diğer şampiyonluk ise elit “kadınlarda” geldi. Daha önce Türkiye Şampiyonu olan Azize Bekar, gösterdiği performansla birinci olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

10 kategoride toplamda 187 sporcunun katıldığı şampiyonada, başarılı sporcu Furkan Akçam da önemli bir derece yaptı. Elite erkekler kategorisinde ilk turdan itibaren birincilik pozisyonunu koruyan Akçam, rakiplerine karşı üstünlük sağlayarak yarışı birinci tamamladı.