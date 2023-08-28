Sakaryalı sporcular 'Milli' formayla tozu dumana kattı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet sporcularıbaşarılarına bir yenisini daha ekledi. Toplam 4 ilde düzenlenen Uluslararası Anatolia MTBStageRace UCI müsabakalarında Milli Takım bünyesinde yarışan sporcular, çeşitli kategorilerde şampiyonluk ve dereceler elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bisiklet sporcuları, Uluslararası Anatolia MTB StageRace UCI müsabakalarına damga vurdu.
Milli Takım bünyesinde yarışlara katılan temsilcilerimiz, Kırıkkale-Kırşehir-Nevşehir-Kayseri illerinde toplamda dört zorlu etap ve 130kilometreden oluşan yarışlarda mücadele verdi.
24-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen yarışlarda temsilcilerimiz Furkan Akçam, Azize Bekar ve Emre Yuca pedal çevirdi.
Birbirinden zorlu anlara sahne oluşan yarışlarda, sporcular 3 altın madalya,3 gümüş madalya ve 3 bronz madalya ile Elite erkekler genel klasman şampiyonluğu ve Elite kadınlar genel klasman ikinciliği kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Hatayspor
|3
|5
|3. Sivasspor
|3
|5
|4. Konyaspor
|3
|5
|5. Alanyaspor
|3
|5
|6. Kasımpasa
|3
|5
|7. Kayserispor
|3
|5
|8. Galatasaray
|2
|4
|9. A.Demirspor
|2
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Beşiktaş
|2
|4
|12. Rizespor
|3
|4
|13. Trabzonspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|2
|2
|15. Ankaragücü
|3
|2
|16. Antalyaspor
|3
|2
|17. Pendikspor
|3
|2
|18. Samsunspor
|3
|1
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Gaziantep FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|9
|2. Manisa FK
|3
|7
|3. Şanlıurfaspor
|3
|7
|4. Gençlerbirliği
|3
|7
|5. Ahlatçı Çorum FK
|3
|6
|6. Sakaryaspor
|3
|5
|7. Bodrumspor
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Giresunspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|3
|3
|11. Altay
|3
|3
|12. Kocaelispor
|3
|3
|13. Bandırmaspor
|2
|2
|14. Erzurumspor
|3
|2
|15. Ümraniye
|3
|2
|16. Boluspor
|3
|2
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|3
|9
|2. West Ham United
|3
|7
|3. Tottenham
|3
|7
|4. Liverpool
|3
|7
|5. Arsenal
|3
|7
|6. Brighton
|3
|6
|7. Aston Villa
|3
|6
|8. M. United
|3
|6
|9. Brentford
|3
|5
|10. Chelsea
|3
|4
|11. Crystal Palace
|3
|4
|12. Fulham
|3
|4
|13. Newcastle
|3
|3
|14. Nottingham Forest
|3
|3
|15. Wolves
|3
|3
|16. Bournemouth
|3
|1
|17. Sheffield United
|3
|0
|18. Burnley
|2
|0
|19. Luton Town
|2
|0
|20. Everton
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Girona
|3
|7
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Rayo Vallecano
|2
|6
|5. Athletic Bilbao
|3
|6
|6. Osasuna
|3
|6
|7. Valencia
|3
|6
|8. Atletico Madrid
|2
|4
|9. Real Betis
|3
|4
|10. Cadiz
|3
|4
|11. Deportivo Alaves
|2
|3
|12. Real Sociedad
|3
|3
|13. Villarreal
|3
|3
|14. Granada
|3
|3
|15. Las Palmas
|3
|2
|16. Mallorca
|3
|1
|17. Celta Vigo
|3
|1
|18. Getafe
|2
|1
|19. Almeria
|3
|1
|20. Sevilla
|3
|0