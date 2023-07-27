Sakaryalı sporcudan pistte üst üste başarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karting sporcusu Doruk Sırnaç, TOSFED Karting Türkiye Şampiyonası’nda önemli bir başarıya daha imza attı. Başarılı sporcu sezonun 3. ayak yarışmasında Micro kategoride 3. ayağı da kazanarak bu sezon 3’te 3 yapma başarısı gösterdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Doruk Sırnaç, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Sezonun ilk ayağı olan Körfez pistinde sıralama turlarında 2. olan Sırnaç, bir ayağın 3 yarışmasını da kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

İstanbul’da gerçekleştirilen sezonun 2. ayağında da sıralama turlarında 2. olan başarılı sporcu, yine 2. ayağında 3 yarışmasını kazanarak Türkiye'nin de 6’da 6 zafer kazanan tek sporcusu olma ünvanını kazanmıştı. Sezonun 3. ayağı TOSFED Körfez pistinde gerçekleştirildi. Sezonun ilk sıralama turu zaferini kazanan Sırnaç, sıralama turlarının ardından cumartesi ve pazar günü gerçekleşen 3 yarışmayı da kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

2023 sezonunda, tüm kategorilerde yarışan sporcular arasında, 9 yarışmada 9 zafer kazanarak 9da 9 yapan tek sporcu olma özelliğini taşıyan Doruk Sırnaç, TOSFED Micro Destek Kupası 2023 Sezonu Şampiyonluğu ünvanı için de önemli bir avantaj yakalamış oldu.