Sakaryalı sporcudan Kazakistan’da Milli gurur

Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcusu Abdulsamet Başar, Kazakistan’da düzenlenen Türk Devletleri Spor Oyunları’nda 82 kilogramda şampiyon oldu. Milli takım bünyesi oyunlara katılan Başar, zorlu rakiplerini farklı skorlarla mağlup etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcusu Abdulsamet Başar, Milli forma altında önemli bir başarıya daha imza attı.

Kazakistan’da düzenlenen Türk Devletleri Spor Oyunları’na katılan başarılı sporcu, 82 kilogramda şampiyon olarak altın madalyaya uzandı.Birbirinden zorlu rakiplerine karşı mücadele veren temsilcimiz, çıktığı tüm müsabakalarda rakiplerini farklı skorlarla mağlup etti.

7-8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyona, sporseverlerin ilgisi oldukça yoğun oldu.