Sakaryalı sporcudan gençlere taş çıkartacak performans

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcusu Ali Turan, eşi görülmemiş bir başarıya daha imza attı. 63 yaşındaki Turan, 10 ve 11 Haziran tarihlerinde katıldığı iki farklı organizasyonda elde ettiği şampiyonluk ve dereceyle adeta sporun yaşı olmaz dedirtti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcusu Ali Turan, bu kez farklı bir başarıya imza attı. Katıldığı birçok organizasyon ve şampiyonadan madalya ile dönen Turan, 10 ve 11 Haziran tarihlerinde katıldığı iki farklı organizasyonda elde ettiği şampiyonluk ve dereceyle adeta sporun yaşı olmaz dedirtti.

10 Haziran’da Düzce’de düzenlenen Tarihi İpekyolu Trail Koşusu’na katılan Turan, 20 kilometrelik parkurda 45 yaş üstü kategoride şampiyon oldu. Ardından 11 Haziran tarihinde Darıca 100. Yıl Koşusu’na katılan başarılı atlet, 60-65 yaş kategorisinde 10 kilometrelik parkuru ikinci olarak tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi sporcusuyla ilgili bir kutlama mesajı yayınlayarak, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm sporcumuz Ali Turan, iki farklı organizasyonda sergilediği performansla bizleri gururlandırmıştır. Başarılı sporcumuzu göstermiş olduğu performanstan dolayı kutluyor, kendisine başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri yer aldı.