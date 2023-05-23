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Sakaryalı sporcudan dünya şampiyonasında büyük başarı
SPOR 23.05.2023, 14:35
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kick Boks sporcusu Hale Toka, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Dünya Şampiyonası’nıüçüncü olarak tamamladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor KulübüKick Boks sporcusu Hale Toka, 17-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Açık Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda bronz madalyaya uzandı.
Büyük bayanlar kategorisi 50 kilogramda ringe çıkan Toka, sergilediği performansla şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı.
Bu yıl 8.’si İstanbul’da düzenlenen şampiyona, dünyanın dört bir yanından binlerce sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.
Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan müsabakalara, sporseverler yoğun ilgi gösterdi.
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|33
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|33
|74
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|34
|74
|4. A.Demirspor
|33
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|33
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|33
|51
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|33
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|62
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|36
|56
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|55
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|36
|52
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|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|88
|2. Arsenal
|37
|81
|3. Newcastle
|37
|70
|4. M. United
|36
|69
|5. Liverpool
|37
|66
|6. Brighton
|36
|61
|7. Aston Villa
|37
|58
|8. Tottenham
|37
|57
|9. Brentford
|37
|56
|10. Fulham
|37
|52
|11. Crystal Palace
|37
|44
|12. Chelsea
|36
|43
|13. Wolves
|37
|41
|14. West Ham United
|37
|40
|15. Bournemouth
|37
|39
|16. Nottingham Forest
|37
|37
|17. Everton
|37
|33
|18. Leicester City
|37
|31
|19. Leeds United
|37
|31
|20. Southampton
|37
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|35
|85
|2. Atletico Madrid
|35
|72
|3. Real Madrid
|35
|71
|4. Real Sociedad
|35
|65
|5. Villarreal
|35
|60
|6. Real Betis
|35
|56
|7. Athletic Bilbao
|35
|50
|8. Girona
|35
|48
|9. Sevilla
|35
|48
|10. Osasuna
|35
|47
|11. Rayo Vallecano
|35
|46
|12. Mallorca
|35
|44
|13. Valencia
|35
|40
|14. Almeria
|35
|39
|15. Celta Vigo
|35
|39
|16. Cadiz
|35
|38
|17. Getafe
|35
|35
|18. Real Valladolid
|35
|35
|19. Espanyol
|35
|34
|20. Elche
|35
|20
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