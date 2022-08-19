Sakaryalı sporcudan bronz madalya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Sporcusu Fatih Şen, Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda +84 Kg’da bronz madalyanın sahibi oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Sporcusu Fatih Şen, bu yıl 5.’si düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nda +84 Kg’da üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Heyecan dolu anların yaşandığı müsabakalarda birinci turda Tacikistanlı rakibini 10-0, ikinci turda Kazakistanlı rakibini 5-1 gibi skorlarla mağlup eden Şen, üçüncü turda ise Suudi Arabistanlı rakibine 2-1 yenildi.

Bu müsabakaların ardından çıktığı üçüncülük maçında Tunuslu rakibini 3-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona sonrası duygularını ifade eden genç karateci, yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade ederek, “Bizler bu şampiyonanın öncesinde önemli bir hazırlık süreci geçirdik. Bu günde burada kürsüye çıkmak nasip oldu. İnşallah gelecek şampiyonalarda hem şehrimizi hem de kulübümüzü daha iyi bir şekilde temsil etme fırsatı yakalayacağız” dedi.