Sakaryalı sporcu Fas’tan dereceyle döndü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate sporcusu Fatih Şen, Milli Takım forması altında yeni bir başarıya daha imza attı. Fas’ta düzenlenen PremierLeague Şampiyonası’na katılan başarılı sporcu, +84 kilogramda üçüncülük elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Fatih Şen, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Fas’ta düzenlenen PremierLeague Şampiyonası’na katılan başarılı sporcu, +84 kilogramda üçüncülük elde etti.

Milli Takım bünyesinde şampiyonaya katılan temsilcimiz, zorlu rakiplerine karşı mücadele vererek, bronz madalyaya uzandı.

12-14 Mayıs tarihleri arasında Başkent Rabat’ta gerçekleştirilen şampiyonaya, sporseverler yoğun ilgi gösterdi.