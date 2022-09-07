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Sakaryalı sporcu Balkan Şampiyonu oldu
SPOR 07.09.2022, 14:16
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo sporcusu Ezgi Topçu, Yunanistan’da düzenlenen Yıldızlar Balkan Şampiyonası’nda birinci olarak Balkan Şampiyonu oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo sporcusu Ezgi Topçu özel bir başarıya imza attı.
Yunanistan’ın Kozani kentinde düzenlenen Yıldızlar Balkan Şampiyonası’na katılan Topçu, gerçekleştirdiği üstün performans ile 40 kilogramda Balkan Şampiyonu oldu.
Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan şampiyonada, Türkiye Milli Takımı alınan sonuçların ardından madalya sıralamasına göre takım halinde şampiyon oldu.
3-4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonaya, 10 ülkeden toplam 213 sporcu katıldı.
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