Son Dakika

Sakaryalı sporcu Balkan Şampiyonu oldu

SPOR 07.09.2022, 14:16
Sakaryalı sporcu Balkan Şampiyonu oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo sporcusu Ezgi Topçu, Yunanistan’da düzenlenen Yıldızlar Balkan Şampiyonası’nda birinci olarak Balkan Şampiyonu oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo sporcusu Ezgi Topçu özel bir başarıya imza attı.

Yunanistan’ın Kozani kentinde düzenlenen Yıldızlar Balkan Şampiyonası’na katılan Topçu, gerçekleştirdiği üstün performans ile 40 kilogramda Balkan Şampiyonu oldu.

Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan şampiyonada, Türkiye Milli Takımı alınan sonuçların ardından madalya sıralamasına göre takım halinde şampiyon oldu.

3-4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonaya, 10 ülkeden toplam 213 sporcu katıldı.

Yorumlar (0)
25
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 07 Eylül 2022
İmsak 05:01
Güneş 06:29
Öğle 13:07
İkindi 16:44
Akşam 19:35
Yatsı 20:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Konyaspor 5 11
3. Fenerbahçe 5 10
4. Başakşehir 4 10
5. Gaziantep FK 5 10
6. Adana Demirspor 5 10
7. Galatasaray 5 10
8. Trabzonspor 5 10
9. Kayserispor 5 6
10. Antalyaspor 5 6
11. Giresunspor 5 6
12. Kasımpaşa 5 6
13. Alanyaspor 5 5
14. Karagümrük 4 4
15. Sivasspor 5 3
16. İstanbulspor 4 3
17. Hatayspor 4 1
18. Ümraniye 5 1
19. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 4 10
2. Bandırmaspor 3 9
3. Keçiörengücü 4 7
4. Boluspor 4 7
5. Pendikspor 4 7
6. Eyüpspor 4 7
7. Sakaryaspor 4 6
8. Manisa Futbol Kulübü 3 6
9. Rizespor 3 5
10. Samsunspor 4 5
11. Gençlerbirliği 4 5
12. Göztepe 4 5
13. Adanaspor 4 4
14. Tuzlaspor 4 4
15. Erzurumspor 4 3
16. Altınordu 3 2
17. Denizlispor 4 1
18. Altay 4 1
19. Ö.K Yeni Malatya 4 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 12
2. Barcelona 4 10
3. Villarreal 4 10
4. Real Betis 4 9
5. Osasuna 4 9
6. Athletic Bilbao 4 7
7. Atletico Madrid 4 7
8. Celta Vigo 4 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Valencia 4 6
11. Mallorca 4 5
12. Girona 4 4
13. Almeria 4 4
14. Rayo Vallecano 4 4
15. Espanyol 4 4
16. Real Valladolid 4 4
17. Sevilla 4 1
18. Elche 4 1
19. Getafe 4 1
20. Cadiz 4 0