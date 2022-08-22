Sakaryalı satranç sporcusu Avrupa Şampiyonu oldu
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü satranç sporcusu Berkay Çelik, Zagreb’de düzenlenen Avrupa Amatörler Satranç Şampiyonası’nda 9 maçın sonunda Avrupa Şampiyonu oldu.SAKARYA (İGFA) - 13-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Amatörler Satranç Turnuvası’na katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi satranç sporcusu Berkay Çelik, zorlu geçen 9 maçın ardından Avrupa Şampiyonu oldu.
Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen ve 22 ülkeden 178 sporcunun yarıştığı turnuvada kıyasıya mücadele veren temsilcimiz, uluslararası alanda elde ettiği bu önemli başarıyla hem ülkemizin hem de şehrimizin gururu oldu.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı sporcusunu kutlayarak, “Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen Avrupa Amatörler Satranç Turnuvası’nda eşsiz bir başarı göstererek Avrupa şampiyonu olan satranç oyuncumuz Berkay Çelik’i kutluyoruz. Özellikle uluslararası alanda elde edilen böylesine önemli başarılar, şehrimizin spor alanındaki tanınırlığına önemli katkılar sunuyor. Bu vesile ile sporcumuzu bir kez daha kutluyor, şehrimize ve ülkemize kazandırdığı bu başarı için kendisine teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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