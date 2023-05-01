Sakaryalı şampiyon karateci Karadağ'da Milli forma giyecek
Sakarya Büyükşehir Belediye Spor karate sporcusu İrem Depe, Minik Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olarak, 26-28 Mayıs tarihlerinde Karadağ’da yapılacak Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate takımı sporcusu İrem Depe, Denizli’de yapılan Minik Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası’nda şampiyonluğun sahibi oldu.
49 kilogramda tatamiye çıkan genç sporcu rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu.
Bu sonucun ardından yıldız karateci İrem Depe, 26-28 Mayıs tarihlerinde Karadağ’da yapılacak Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası’nda A Milli formayla ülkemizi temsil edecek.
Yapılan açıklamada, “Türkiye Şampiyonu olan sporcumuzu tebrik ediyor, Balkan Karate Şampiyonası’nda başarılar diliyoruz” denildi.
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