Sakaryalı raketler ligde fırtına gibi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı 3. Lig birinci etap müsabakalarını tamamladı. B grubu Kadın Takımı olarak mücadele veren sporcular elde ettikleri sonuçlarla lige iyi bir başlangıç yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi masa tenisi takımı, ilimizde düzenlenen 3. Lig birinci etap müsabakalarını damga vurdu.

A ve B grubu olarak ligde mücadele veren takımlardan B Grubu kadın takımı, 8 müsabakanın 6’sını kazanarak lige iyi bir başlangıç yaptı.

2-4 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalara izleyicilerin ilgisi yoğun oldu.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı yaptığı açıklamada alınan sonuçların mutluluk verici olduğunu ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi Kadın Masa Tenisi Takımımızı elde ettikleri sonuçlardan dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.