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Sakaryalı pehlivan Dünya Şampiyonu oldu
SPOR 03.10.2022, 13:06
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcularından Alparslan Tekmen, Dünya Göçebe Oyunları yağlı güreş kategorisinde Dünya şampiyonu oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü güreşçisi Alparslan Tekmen, Dünya Göçebe Oyunları’nda yağlı güreş müsabakalarında büyük orta boyunda Dünya Şampiyonu oldu.
Bu yıl 4.’sü düzenlenen oyunlara dünyanın dört bir yanından sporcular katılırken, yağlı güreş kategorisinde mücadele veren Tekmen, sergilediği performansla göz doldurdu.
Bursa’nın İznik ilçesinde düzenlenen oyunlar, 4 gün boyunca devam etti.
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