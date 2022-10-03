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Sakaryalı pehlivan Dünya Şampiyonu oldu

SPOR 03.10.2022, 13:06
Sakaryalı pehlivan Dünya Şampiyonu oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcularından Alparslan Tekmen, Dünya Göçebe Oyunları yağlı güreş kategorisinde Dünya şampiyonu oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü güreşçisi Alparslan Tekmen, Dünya Göçebe Oyunları’nda yağlı güreş müsabakalarında büyük orta boyunda Dünya Şampiyonu oldu.

Bu yıl 4.’sü düzenlenen oyunlara dünyanın dört bir yanından sporcular katılırken, yağlı güreş kategorisinde mücadele veren Tekmen, sergilediği performansla göz doldurdu.

Bursa’nın İznik ilçesinde düzenlenen oyunlar, 4 gün boyunca devam etti.

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