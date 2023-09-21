Sakaryalı pedallardan Sakarya’yı gururlandırmaya devam

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bisiklet sporcuları, Erzincan’da düzenlenen Uluslararası Dumanlı MTB Cup XCC-XCO Şampiyonası’na katıldı. 4 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışlarda, Büyükşehir sporcuları podyumu boş bırakmadı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet sporcuları,Uluslararası Dumanlı MTB Cup XCC-XCO Şampiyonası’ndapedal çevirdi. 16-17 Eylül tarihlerinde Erzincan/Refahiye ilinde gerçekleştirilen organizasyon, Genç Erkekler, Genç Kadınlar, Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirildi.

Büyük Erkekler Uluslararası XCO yarışında boy gösteren Emre Yuca üçüncü olarak podyumda yer alan tek Türk sporcusu olurken, tek Türk takımı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oldu. Büyük Kadınlar Uluslararası XCC yarışında ise Azize Bekarüçüncü olarak yine podyumda yer alan tek Türk sporcu ve tek Türk takımı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olmayı başardı.Bir diğer kategori olan Genç Erkekler Uluslararası XCO yarışında da Burak Başer üçüncü oldu.Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Büyük Erkekler XCO ve Büyük Kadınlar XCC yarışında, yerli ve yabancı takımlar arasında podyumda yer alan tek Türk Takımı olmayı başardı.