Sakaryalı minik raketler Türkiye Şampiyonası yolunda

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları, Küçükler Bölge Takım ve Ferdi Müsabakaları Kadınlar kategorisinde kulüp olarak turnuvayı üçüncü tamamladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcuları, 24-26 Eylül’de düzenlenen Küçükler Bölge Takım ve Ferdi Müsabakaları Kadınlar kategorisinde turnuvayı üçüncü tamamladı.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalara 19 ilden kadınlardan 25, erkeklerde 26 kulüp katılım sağladı.

Alınan sonuçların ardından kadınlar kategorisinde Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazan başarılı raketler, şampiyona için şimdiden hazırlıklara başladı.