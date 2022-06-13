Sakaryalı milli karateciye bronz ödül

Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Uluslararası Karate Şampiyonası’nda Sakarya Büyükşehir Belediyespor’un milli karatecisi Fatih Şen, bronz madalyanın sahibi oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı sporcusu Fatih Şen, Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirilen uluslararası şampiyonada bronz madalyanın sahibi oldu.

Genç karateci Şen, ilk turda Ürdünlü rakibini 8-5, ikinci turda Yunanlı rakibini 3-2 yenerken, üçüncü turda ev sahibi ülke sporcusuna 7-4 mağlup oldu. Şen, hak kazandığı represaj mücadelesinde İtalyan rakibini 3-0’la geçti. Suudi Arabistanlı karateci ile bronz madalya maçına çıkan Fatih Şen, 8-0’lık net galibiyetle madalyanın sahibi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Talihsiz bir darbe alan ve kaşı açılan sporcumuz Fatih Şen’e geçmiş olsun diliyoruz. Yaşadığı sakatlığa rağmen bronz madalyayı ülkemize kazandıran milli karatecimizi kutluyor, başarılarını devamını diliyoruz” denildi.