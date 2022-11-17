Sakaryalı krosçularının performansı Bolu'da göz doldurdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kros sporcuları, Bolu’da gerçekleştirilen Bölgesel Kros Ligi yarışlarında çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.BOLU (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi kros sporcuları, toplamda 150 kişinin katıldığı Bölgesel Kros Ligi yarışmalarında çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.

16 Kasım tarihinde Bolu’da düzenlenen yarışlarda, Büyükşehir Belediyesi Yıldız Kız Takımı üçüncü olurken, yine aynı yarışmada Küçük Erkek Takımı ise dördüncülük elde etti.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışlar, seyirciler tarafından büyük ilgi ile takip edildi.