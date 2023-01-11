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Sakaryalı koşucu podyumda yerini aldı
SPOR 11.01.2023, 12:53
Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcusu Ali Turan, Adana’da düzenlenen ‘13. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maraton’ koşusunda ikinci oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi spor kulübü atletizm sporcularından olan Ali Turan, Adana’da düzenlenen ‘13. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maraton’ koşusuna katıldı.
23 farklı ülkeden çok sayıda katılımcı ile gerçekleştirilen turnuvada büyükşehir sporcusu Turan kendi kategorisinde ikinci olarak podyumda yerini aldı.
2023 yılının ilk yarışı olması münasebetiyle katılım yoğun oldu.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|17
|39
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Başakşehir
|17
|34
|4. Adana Demirspor
|17
|30
|5. Beşiktaş
|16
|29
|6. Trabzonspor
|17
|29
|7. Konyaspor
|17
|27
|8. Alanyaspor
|18
|24
|9. Kayserispor
|17
|23
|10. Karagümrük
|17
|20
|11. Gaziantep FK
|17
|19
|12. Ankaragücü
|17
|19
|13. Giresunspor
|17
|19
|14. Kasımpaşa
|17
|18
|15. Antalyaspor
|16
|17
|16. Hatayspor
|17
|17
|17. Sivasspor
|17
|15
|18. Ümraniye
|17
|14
|19. İstanbulspor
|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Fulham
|18
|28
|8. Brighton
|17
|27
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|17
|25
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Leicester City
|18
|17
|14. Leeds United
|17
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
|16. Bournemouth
|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|16
|32
|4. Real Betis
|16
|28
|5. Atletico Madrid
|16
|27
|6. Villarreal
|16
|27
|7. Athletic Bilbao
|16
|26
|8. Osasuna
|16
|24
|9. Rayo Vallecano
|16
|23
|10. Mallorca
|16
|22
|11. Valencia
|16
|19
|12. Girona
|16
|18
|13. Getafe
|16
|17
|14. Almeria
|16
|17
|15. Real Valladolid
|16
|17
|16. Celta Vigo
|16
|16
|17. Sevilla
|16
|15
|18. Cadiz
|16
|15
|19. Espanyol
|16
|14
|20. Elche
|16
|4
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