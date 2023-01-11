Sakaryalı koşucu podyumda yerini aldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcusu Ali Turan, Adana’da düzenlenen ‘13. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maraton’ koşusunda ikinci oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi spor kulübü atletizm sporcularından olan Ali Turan, Adana’da düzenlenen ‘13. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maraton’ koşusuna katıldı.

23 farklı ülkeden çok sayıda katılımcı ile gerçekleştirilen turnuvada büyükşehir sporcusu Turan kendi kategorisinde ikinci olarak podyumda yerini aldı.

2023 yılının ilk yarışı olması münasebetiyle katılım yoğun oldu.