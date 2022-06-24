Sakaryalı kick boksçular Kocaeli'de parmak ısırttı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları katıldıkları Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda 5 bin sporcu arasından elde ettikleri başarılarla adeta parmak ısırttı.SAKARYA (İGFA) - 22 Haziran’da Kocaeli’de başlayan ve halen devam Türkiye Kick Boks Şampiyonası birbirinden zorlu müsabakalara sahne oluyor.

Türkiye’nin birçok ilinden toplam 5 bin sporcunun katıldığı şampiyonada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları gösterdikleri başarılarla adeta parmak ısırttı.

Profesyonel Büyükler klasmanında ringe çıkan sporculardan Fatih Erman ve Ayşe Kaplan birinci olurken, aynı klasmanda Hale Toka ise 3.’lük elde etti. Gençler klasmanında ise Abdullah Emirhan kürsüyü boş bırakmayarak şampiyonayı 3. tamamladı.

Alınan sonuçların ardından sporculardan Fatih Erman, Ağustos ayında Konya’da yapılacak İslam Oyunları ve Kasım ayında yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Aynı klasmanda birincilik elde eden Ayşe Kaplan ise Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takım adına yarışma hakkı elde etti.