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Sakaryalı Kick Boks’cular Avrupa yolcusu
SPOR 25.07.2022, 16:26
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks sporcuları Fatih Erman ve Ayşe Kaplan, Türkiye Kick Boks Şampiyonası şampiyonluğunun ardından Milli Takım bünyesinde Avrupa Şampiyonası’nda ringe çıkacak.SAKARYA (İGFA) - 22 Haziran’da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda birinci olarak Milli Takıma seçilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kick Boks Sporcularından Fatih Erman, Ağustos ayında Konya’da yapılacak olan İslam Oyunları ve Kasım ayında yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda ter dökecek.
Yine aynı klasmanda birincilik elde eden Ayşe Kaplan ise Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takım adına Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluk mücadelesi verecek.
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