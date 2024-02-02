Sakaryalı kick bokscular Antalya’da rüzgar gibi esti

Antalya’da düzenlenen Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası’na Büyükşehirli sporcular damga vurdu. 60 kilo büyük kadınlarda Ayşe Kaplan birinci, Hale Toka ise 50 kilo büyük bayanlar kategorisinde ikinci olarak şehre bir başarı daha kazandırdılar.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kick Boks Takımı sporcuları Antalya’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda kürsünün sahibi oldu. Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda, büyük kadınlar kategorisinde yarışan Büyükşehirli sporcu Ayşe Kaplan 60 kiloda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Hale Toka ise 50 kiloda ikinci oldu ve gümüş madalyayı kazandı. 5 bin 140 sporcunun katıldığı turnuva büyük heyecana sahne olurken, Büyükşehirli sporcular sergiledikleri performansla turnuvaya Sakarya'nın imzasını attı.