Sakaryalı kick boks sporcuları Avrupa Şampiyonası’nda

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kick boks sporcuları Fatih Erman ve Ayşe Kaplan, Milli takım bünyesinde katılacakları Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda şehrimizi ve ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün başarılı kickboks sporcularından Fatih Erman ve Ayşe Kaplan, Antalya’da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’na katılıyor.

Milli Takım bünyesinde şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek olan sporcular, şampiyonaya altın madalya hedefiyle çıkıyor.

20 Kasım tarihine kadar devam edecek olan müsabakalara 39 ülkeden bine yakın sporcu katılıyor.