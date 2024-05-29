Sakaryalı karatecilere milli davet

Fas’ın Kazablanka kentinde 31 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Karate 1 Premier Lig müsabakalarında Büyükşehirli sporcular Fatih Şen ve Zümra Rezzan İm ay yıldızlı formayı terletecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate takımı sporcularından Fatih Şen ve Zümra Rezzan İm, 31 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında Fas’ta düzenlenecek Karate 1 Premier Lig müsabakalarında milli formayı terletecek.

Kazablanka kentinde düzenlenecek ve 60 ülkeden 380 sporcunun katılacağı dev organizasyonda Milli Takım formaları giyecek Fatih Şen, erkekler +84 kiloda, Zümra Rezzan İm ise kadınlar 55 kiloda mücadele edecek.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Fas’ın Kazablanka kentinde 31 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Karate 1 Premier Lig müsabakalarında milli formayı terletecek sporcularımız Fatih Şen ve Zümra Rezzan İm’e başarılar dileriz” denildi.