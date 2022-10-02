Sakaryalı karatecilerden 3 madalya daha

Sakarya Büyükşehir karate sporcuları Samsun’da düzenlenen Dünya Üniversiteler Karate Şampiyonası’nda 3.’lük elde ederek Sakarya’ya madalya ile döndüler.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate takımı sporcuları katıldıkları turnuvalarda Sakarya’yı en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor.

Son olarak Samsun’da düzenlenen Dünya Üniversiteler Karate Şampiyonası’nda Zümra Rezzan İm, kadınlar takımında 3’ncü, erkeklerde ise Fatih Şen ve Muhammet Emin Güntekin kendi kategorilerinde 3’ncülük etti.

Yapılan açıklamada, “Sporcularımız katıldıkları her turnuvada Sakarya’yı gururlandırmaya devam ediyor. Genç karatecilerimizi tebrik ediyoruz” denildi.