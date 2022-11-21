Sakaryalı karateciler madalyaları topladı

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcuları, Uşak’ta düzenlenen 100. Yıl İller Arası Karate Şampiyonası’na damga vurdu. Sporcular 10 madalya elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcuları başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Uşak’ta düzenlenen 100. Yıl İller Arası Karate Şampiyonası’nakatılan sporcular, sergiledikleri üstün performansla toplamda 10 madalya elde etti.

Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonada, Ümit kategoride Yuşa Yaman Çakar 70 kilogramda ve Hamza Berk Başgedik+70 kilogramda birinci, Miraç Merve Keleş 54 kiloda ikinci, Abdullah Arel ve Miray Keleş 61 kilogramda üçüncü oldu.

Genç kategoride ise Yavuz Selim Çakırlar 68 kiloda birinci, Selim Ramizoğlu +76 kilogramda ikinci, Şeref Eren Özdemir 61 kiloda üçüncü oldu. Bir başka kategori olan yıldızlarda ise Ahmet Kaan Yalçın +55 kilogramda üçüncü ve Gökmen Yaşar ise 50 kiloda üçüncü oldu. 20 ilden 53 kulübün katıldığı şampiyonada 1200 sporcu yarıştı.

Yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate sporcularımız, Uşak’ta düzenlenen 100. Yıl İller Arası Karate Şampiyonası’nda farklı kategorilerde elde ettiği derecelerle hepimizi gururlandırmıştır. Büyükşehir Belediyesi olarak sporcularımızı almış oldukları üstün sonuçlardan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.