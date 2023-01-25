Sakaryalı karateciler durdurulamıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcuları Kocaeli’de gerçekleştirilen İller Arası Karate Ligi’nde yine önemli başarılara imza attı. Toplamda 870 sporcunun katıldığı turnuvada, Büyükşehir takımı 6 sporcusuyla kürsüye çıktı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcuları, başarılarına her geçen gün bir yenisini ekliyor.

Gösterdikleri performanslarla minderi rakiplerine dar eden Sakaryalı karateciler, Kocaeli’de gerçekleştirilen İller Arası Karate Ligi’nde yine önemli başarılara imza attı. 14 ilden 62 kulüp ve 870 sporcunun katıldığı turnuvada, Emirhan Uygun ve Meryem İrkin şampiyonluk kupasını kaldırırken, Yuşa Yaman Çakar ve Ahmet Kaan Yalçın 2’ncilik kupası, Begüm Tunçalın ve İrem Depe 3’ncülük kupası elde etti.

Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan turnuvaya, sporseverlerin ilgisi yoğun oldu.