Sakaryalı kanoculardan madalya yağmuru

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kano Takımı, Eskişehir’de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası’nda nefes kesti. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan yarışlarda toplamda 28 madalya kazanıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kano takımı, 22-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası’na adeta damga vurdu.

29 kulüpten 265 sporcunun mücadele verdiği şampiyonada 14 adet 1.’lik, 7 adet 2.’likve 7 adet 3.’lük ile toplamda 28 madalya kazanıldı. Eskişehir’de gerçekleştirilen yarışmalarkıyasıya bir mücadeleye sahne olurken, elde edilen dereceler büyük erkekler klasmanında birincilik, yıldız erkekler klasmanında birincilik ve genç erkekler klasmanında ikincilik getirdi.

Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı, sporcularını tebrik ederek, "er alanda olduğu gibi su sporlarında da gösterdiğimiz gayret, sporcularımızın elde ettiği başarılarla taçlanarak tüm şehrimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir. İnanıyoruz ki bu başarılarımız gelecekte büyüyerek devam edecek ve şehrimizin spor alanındaki gelişimine çok önemli katkılar sunacaktır. Bu vesile ile Kano takımımızı bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verdi.