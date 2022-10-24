Sakaryalı kanocular 4 madalya ile yurda döndü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki kano sporcuları Taha Erkam Usta ve Muhammet Emin Sulak, Azerbaycan Mingeçevir’de K1 ve K2 yarışlarında birincilik kazanarak 4 altın madalyanın sahibi oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kano sporcuları katıldıkları yarışlarda adlarından söz ettirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak 21-23 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan Mingeçevir’de ki yarışlarda Büyükşehir sporcuları Taha Erkam Usta ve Muhammet Emin Sulak, K1 (tek kişilik) ve K2 (çift kişilik) yarışlarında birincilik elde ederek toplamda 4 altın madalya kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sporcuların gösterdiği üstün başarılardan dolayı kendilerini tebrik edilerek, başarılarının devamını dilediler.