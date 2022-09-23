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Sakaryalı judocular Balkan Şampiyonası’nda
SPOR 23.09.2022, 14:43
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo sporcuları, Bosna Hersek’te düzenlenecek olan Minikler Balkan Şampiyonası’nda Milli Takım bünyesinde mindere çıkacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo sporcuları, Bosna Hersek’te gerçekleştirilecek Minikler Balkan Şampiyonası’nda boy gösterecek.
Milli Takım bünyesinde mindere çıkacak olan sporcularımızdan Ravzanur Doğrul 32 kilogramda, Yağmur İpek Akçay 36 kilogramdave Nehir Civelek 44 kilogramda ülkemizi temsil edecek. 24-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek müsabakalarabalkan ülkelerinin tamamından sporcular katılacak.
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