Sakaryalı hentbolcuların ilk rakibi Konya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi hentbol takımının 2023-2024 Erkekler Hentbol Süper Ligi’ndeki fikstürü belli oldu. Büyükşehir ligin ilk haftasında Konya Büyükşehir’i konuk edecek. Süper Lig’in ilk haftası 27 Ağustos Pazar günü başlayacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımının 2023-2024 Erkekler Hentbol Süper Ligi fikstürü belli oldu. Ankara THF Spor Kompleksi'nde çekilen fikstür kurasına Büyükşehir Hentbol Sportif Direktörü Burçin Albayrak katıldı.

27 Ağustos Pazar günü ilk hafta mücadeleleriyle başlayacak Süper Lig’de Büyükşehir Hentbol takımı lige kendi sahasında “merhaba” diyecek.

Ligin ilk haftasında ligin yeni ekiplerinden KonyaBüyükşehir Belediyespor’u ağırlayacak. Büyükşehir ekibi ikinci hafta mücadelesinde ise Beşiktaş’ı konuk edecek.

Bu yıl hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da mücadele edecek olan Büyükşehir Hentbol takımı Bolu’da sezon öncesi kampını sürdürüyor. Fikstür çekimleri ve kamp değerlendirmeleri hakkında açıklamalarda bulunan Başantrenör Mehmet Korer Koral, “Yeni sezon için hazırlık çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz. Takım içindeki uyum gerek kondisyonel anlamda gerek mental anlamda oldukça iyi seviyelere ulaştı.Lig başlayana kadar olan süreçte en iyi şekilde hazırlanıp her adımı kazanarak hedefimize doğru ilerlemek istiyoruz.Bugün çekilen fikstür doğrultusunda hazırlıklarımızı tamamlayıp ilk maçtan başlayacak son maça kadar sürecek bir mücadele için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Her zaman yanımızda olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Ekrem Yüce’ye ve kulüp yöneticilerimize bize olan desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum iyi bir sezon geçireceğiz. Yolumuz açık olsun” diye konuştu.