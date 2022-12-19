Sakaryalı hentbolcuların ikinci yenilgisi

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 12. Haftasında deplasmanda Beykoz Belediyesi ile karşılaşan Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı 32-31’lik sonuçla mağlup olarak ligdeki ikinci yenilgisini aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 12. Haftasında Beykoz Belediyesi’ne 32-31 sonuçla mağlup oldu. Bu sonuçla Büyükşehir Hentbol takımı ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.

Maça Taner Güney, İbrahim Bircan, Sedat Yıldırım, Mohammed Miri, Onur Ersin, Ramazan Döne ve YuriBabenkov 7’lisi ile başlayan Büyükşehir Hentbol takımı ilk yarıyı 16-13 geride kapattı.

Maçın son anlarına kadar başa baş mücadele eden Büyükşehir Hentbol sahadan 32-31 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla beraber ligdeki ikinci mağlubiyetini alan Büyükşehir 12 maç sonunda 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 19 puanla 3. Sırada şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.