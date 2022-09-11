Sakaryalı hentbolcularda hedef şampiyonluk

2022-2023 sezonunda Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde mücadele edecek Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı sahneye çıktı. Hentbol takımında hedef şampiyonluk.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı’nın 2022-2023 Hentbol Süper Ligi öncesi tanıtım töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin ev sahipliğinde Orman Park’ta düzenlenen programda Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Büyükşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç, hentbol takımı baş antrenörü Mehmet Fatih Işık, takım menajeri Burçin Albayrak, sporcular ve basın mensupları yer aldı. Büyükşehir hentbol takımına güvendiklerini ifade eden Başkan Yüce, yeni sezon öncesi tüm teknik ekip ve sporculara başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Göreve geldiğim ilk günlerde ev sahipliği yapmış olduğumuz hentbol Türkiye Kupası Final-Four müsabakalarında Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce, hentbol takımımızın süper ligde mücadele etmesi gerektiği yönünde talimatlar vermişti. Böylesi radikal bir kararı çok kısa bir süre içerisinde alıp, nihayete erdiren başkanımız Sayın Ekrem Yüce’ye gönülden teşekkür ederim. Başkanımızın hentbol branşına ilgi ve alakasını takdir ediyorum. Bu takımın oluşumunda çaba gösteren herkesi gönülden kutluyor, yeni sezonda tüm takıma, teknik heyete ve yönetime üstün başarılar diliyorum. Kazasız, sakatlıksız bir sezon diliyor ve tüm herkesi 13 Eylül’de Serdivan Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmaya davet ediyorum” dedi.

SPORDA BÜYÜK BİR İVME YAKALADIK

Sakarya’nın sporda büyük bir ivme yakaladığını belirten Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya’mızın gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli göstergeler; kültürel, sportif ve eğitim alanında yakaladığı başarıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak, geleceğimizin mimarı olan gençlerimize daha fazla sahip çıkmak, korumak-kollamak için sportif hizmetlerine ayrıcalık gösteriyoruz.27 branşta 5.000’e yakın sporcuyla ulusal ve uluslararası müsabakalarda şehrimizi temsil ediyoruz. Güreş, karate, satranç, eskrim, hentbol gibi pek çok branşta şampiyonaları şehrimizde gerçekleştiriyoruz.Sakarya’mıza başarılar, madalyalar getiren sporcularımıza da buradan tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan 2022-2023 Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde mücadele edecek Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı’nın teknik ekip ve sporcuları şu şekilde;

Teknik Kadro: Takım Menajeri Burçin Albayrak, Baş Antrenör Mehmet Fatih Işık, Yardımcı Antrenör Metin Güner, Tevfik Karagözoğlu

Takım: Ramazan Döne, Taner Günay, Mehmet Doğukan Karatay, Mustafa Utku Kılıç, Sadık Emre Herseklioğlu, Baran Demirdelen, Oğulcan Güney, Onur Ersin, Milos Lojanicic, Sedat Yıldırım, Mehmet Demirezen, Muhammed Mırı, Yuri Babenkov, Tahir İlkbahar, Murat Şahin Arslan, Dusan Medic, İbrahim Bircan, Emre Gümüştaş, Kadir Vedat Herseklioğlu