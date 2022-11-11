Sakaryalı hentbolcularda hedef galibiyet

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, ligin 8. haftasında Bursa Nilüfer Belediyesi ile karşılaşacak. 13 Kasım Pazar günü saat 16.00’da oynanacak mücadele TRT Spor Yıldız’dan canlı olarak yayınlanacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 8. haftasında Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü’ne konuk olacak.

Sakarya Büyükşehir Spor Kulübünden yapılan açıklamada, her maça galibiyet parolasıyla çıkan, Erkekler Süper Ligi’nde başarıyla temsil eden takımlarına güvendiklerini belirterek, "Hazırlıklarımızı tamamladık. Bursa’da galibiyet hedefliyoruz” mesajı verdi.

13 Kasım saat 16'da yapılacak karşılaşmanın TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak ekranlara geleceği duyuruldu.