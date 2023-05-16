Sakaryalı hentbolcular yarı final için sahada

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Play-Off çeyrek final rövanş karşılaşmasında Mihalıcçık Spor Kulübünü 17 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00’da ağırlayacak. Mücadele Serdivan Spor Salonu’nda oynanacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya sezonu Play-Off çeyrek final rövanş karşılaşmasında Mihalıcçık Spor Kulübüyle karşılaşacak. 17 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00’da başlayacak mücadele Serdivan Spor Salonu’nda oynanacak.

Çeyrek finalin ilk karşılaşmasını deplasmanda 24-41’lik skorla kazanarak seride 1-0 öne geçen Büyükşehir hentbol rövanş karşılaşmasını kazanması halinde adını yarı finale yazdıracak. Karşılaşma Mihalıcçık takımının galibiyeti ile tamamlanırsa serinin üçüncü maçı 18 Mayıs’ta yine Sakarya’da oynanacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, tüm taraftarları takımın yanında olmaya davet etti.