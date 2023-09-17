Sakaryalı hentbolcular Spor Toto’yu ağırlayacak

Sakarya Büyükşehir hentbol takımı Erkekler Hentbol Süper Ligi 4. haftasında Spor Toto’yu ağırlayacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi hentbol takımı Erkekler Hentbol Süper Ligi 4. haftasında karşılaşacağı Spor Toto mücadelesine hazırlanıyor.

Bu yıl hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da mücadele eden Büyükşehir, antrenmanları yüksek tempoda gerçekleştiriyor. Büyükşehir Hentbol- Spor Toto mücadelesi 19 Eylül Salı günü saat 16.00’da Serdivan Spor Salonu’nda oynanacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Takımın ilk 3 haftadaki performansını değerlendiren Başantrenör Mehmet Korer Koral, “Lig başladığından bu yana Konya, Beşiktaş ve en son Trabzon maçlarını oynadık. Konya ve Trabzon maçları bizim açımızdan kolay ama takımın gelişimini açısından zor maçlardı. Takımın 3 maçtaki mücadelesinden memnunum. Beşiktaş maçında da çok mücadele ettik. Daha az hata yapmak zorundaydık. Yaptığımız hataların 3’te birini yapsaydık maçı kazanabilirdik. Önümüzde Spor Toto maçı var. Rakibimiz Avrupa’da maç oynayıp gelecek. Bu maçı da kazanıp ligde basamak basamak ilerleyip hedefimize ulaşmak istiyoruz. 15 Ekim’de deplasmanda 22 Ekim’de içerde olmak üzere Avrupa mücadelesine çıkacağız. Geçen yılın yarı finalisti ile eşleştik. Bu turnuvanın en güçlü ekiplerinden biriyle zorlu bir mücadele olacak. İlk maçın deplasmanda olması bizim için avantaj. İlk maçı iyi oynayıp güzel bir skorla tamamlarsak içerde turu geçme ihtimalimiz yükselecek. Bu turu geçersek yolumuz Avrupa’da çok açık olacak” diye konuştu.

GÜZEL İŞLER YAPAN EKİBİZ

Aldığı ceza sonucu ligde ilk 4 maçta forma giyemeyecek olan takım kaptanı Ramazan Döne, “Bu hafta Spor Toto ile önemli bir maça çıkacağız. Hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. İnşallah taraftarımızın desteği ile bu maçı da kazanıp diğer maçlara konsantre olacağız. Ligdeki mücadelelerimizin yanı sıra Avrupa serüvenimiz başlayacak. Rakibimiz zor bir ekip ama yenilmeyecek, elenmeyecek bir takım değil. Avrupa kupasında da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Takıma bu yıl katılan milli kaleci Hüseyin Bereket, “İlk 3 haftada adaptasyon sürecimiz oldu. Konya ve Trabzon maçından istediğimiz skorlarla ayrıldık. Beşiktaş maçında ise eksiklerimize rağmen güzel bir mücadele ortaya koyduk ama kazanamadık. Tüm konsantremizi önümüzdeki maça verdik. Spor Toto ile zorlu bir karşılaşma olacak. Hedef maçlarımızdan bir tanesi. İnşallah güzel bir sonuçla ayrılacağız. Avrupa maçlarımıza 1 ay gibi kısa bir süre kaldı. O serüvene de ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. İlk maçta deplasmanda güzel bir sonuç alıp içerde turu geçeceğimize inanıyoruz” dedi.