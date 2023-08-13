Sakaryalı hentbolcular Beykoz ile berabere kaldı

Sakarya Büyükşehir hentbol, Sakarya 2. Ulusal Hentbol Turnuvasında konuk ettiği Beykoz Belediyesi ile 34-34 berabere kaldı. Büyükşehir turnuvanın son karşılaşmasını bugün (13 Ağustos Pazar) saat 13.00'te Konyaspor ile yapacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Sakarya 2. Ulusal Hentbol Turnuvası’nda Beykoz Belediyesi ile karşılaştı.

Serdivan Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı turnuvanın ilk maçında son lig şampiyonu Beykoz karşısına Taner Günay, Samet Kanberoğlu, JoelSimon, Sedat Yıldırım, Emre Keskin, Ramazan Döne ve Çetin Çelik yedilisiyle çıkan Büyükşehir, ilk devrede istediği oyunu sahaya yansıtamadı ve soyunma odasına 20-13’lük skorla geride gitti.

Karşılaşmanın ikinci devresinde sahaya ağırlığını koyan Büyükşehir, aradaki farkı kapattı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 34-34 eşitlikle sonuçlandı.

Büyükşehir turnuvanın son karşılaşmasında Konyaspor ile karşılaşacak. Mücadele 13 Ağustos Pazar günü saat 13.00’da oynanacak.