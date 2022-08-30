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Sakaryalı hentbolcular Beşiktaş’ı mağlup etti
SPOR 30.08.2022, 12:05
Hentbol Süper Ligi’nde mücadele edecek Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, yeni sezon öncesi hazırlık maçında karşılaştığı Beşiktaş’ı 35-34 mağlup etti.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Süper Ligi öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.
1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası’nı şampiyon olarak tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş ile karşılaştığı hazırlık maçını da 35-34 kazandı.
Lig öncesi dikkat çeken bir grafik yakalayan Büyükşehir Belediyesi, Hentbol Süper Ligi’nin ilk maçına 10 Eylül Cumartesi günü çıkacak ve Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nü konuk edecek.
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