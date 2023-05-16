Sakaryalı hentbol moral yemeğinde buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi hentbol takımı, yarın oynayacağı Mihalıcçık maçı öncesi moral depoladı. Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, yarı final biletini alacaklarını ifade ederek, taraftarları takımı desteklemek için Serdivan Spor Salonu’na davet etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi hentbol takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya sezonu Play-Off çeyrek final serisinin ikinci maçında karşılaşacağı Mihalıcçık mücadelesi öncesi moral yemeğinde bir araya geldi. Teknik heyet ve oyuncuların tam kadro katıldığı yemekte, oyuncuların moral ve motivasyonunun oldukça yüksek olduğu görüldü.

Buluşmada,Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç da hazır bulundu. Hedefin mutlak galibiyet olduğu karşılaşma için, oyuncular maç saatini beklemeye başladı.

Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, takımda morallerin oldukça yüksek olduğunu ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi hentbol takımımız bu sezon oldukça başarılı bir sezon geçirdi. Özellikle zorlu bir ligde oynadığımızı göz önünde bulundurursak, takımımızı vermiş olduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bugün teknik heyetimiz ve oyuncularımızla bir araya geldik. Bildiğiniz gibi yarın yarı final bileti için önemli bir maçımız var. Gerek teknik ekibimizin gerekse oyuncularımızın moral ve motivasyonu oldukça yüksek. İnşallah yarın ki mücadeleden de galip ayrılarak adımızı yarı finale yazdıracağız. Bu vesile ile bizlere gönül veren taraftarlarımıza da bir çağrıda bulunuyor tüm taraftarlarımızı yarın Serdivan Spor Salonu’na takımımızı desteklemeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.