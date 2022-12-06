Sakaryalı halterciler finale damga vurdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü halter sporcuları, Okullar Arası Türkiye Şampiyonası Finalleri İl seçmelerine farklı kategorilerde 20 madalya toplayarak damga vurdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü halter sporcuları, ilimizde düzenlenen Okullar Arası Türkiye Şampiyonası Finalleri İl seçmelerinde önemli bir başarıya imza attı.

Serdivan Yazlık Spor Salonu’nda düzenlenen seçmelere 50’ye yakın sporcu katılırken, müsabakalarda birinci olan sporcular Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesi halter sporcuları yıldızlar kategorisinde 8 altın, 5 gümüş ve 5 bronz elde ederken, bir diğer kategori olan gençlerde ise iki altın madalya kazandı. Seçmeleri toplamda 20 madalya ile tamamlayan sporculardan, birinci olan 10 sporcu Türkiye Şampiyonası’na adını yazdırmayı başardı.