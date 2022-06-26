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Sakaryalı halterci 'Yıldızlar'da Türkiye Şampiyonu oldu
SPOR 26.06.2022, 17:16
Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün genç haltercisi Ömer Gürmeriç, Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası’nda 102 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Halter takımı sporcusu Ömer Gürmeriç, Türkiye Halter Federasyonu tarafından Bartın’da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası’nda şampiyon oldu.
102 kiloda yarışan Gürmeriç, koparmada 100, silkmede 124 kilo kaldırarak toplamda 224 kiloyla 1.’lik madalyasını aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Bartın’da Büyükşehir Belediyemizi başarıyla temsil eden Ömer Gürmeriç’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.
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