Sakaryalı halterci Gürmeriç'e 'Milli' davet

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halter Takımı Sporcusu Ömer Gürmeriç, Milli Takım tarafından Polonya’da yapılacak U15 Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası’na davet edildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi halter takımı sporcusu Ömer Gürmeriç,10-18 Ağustos’ta Polonya’da düzenlenecek olan Avrupa Halter Şampiyonası için Milli Takıma davet edildi. U15 Yıldızlar kategorisinde mücadele edecek olan Gürmeriç, Ankara’da kampa girerek hazırlıklarına başladı.

Sergilediği başarılarla adından sıkça söz ettiren genç şampiyon, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Türkiye Halter Şampiyonası’nı koparmada 100, silkmede 124 kilo kaldırarak toplamda 224 kilo ile şampiyon tamamlamıştı.

Bu başarının ardından Milli Takım kampına davet edilen Gürmeriç, “Polonya’da yapılacak olan şampiyonada şehrimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.