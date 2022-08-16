Sakaryalı Gürmeriç Avrupa şampiyonu oldu
Sakarya Büyükşehir Halter sporcularından Ömer Gürmeriç, Polonya’nın Raszyn şehrinde düzenlenen Gençler ve U-15 Avrupa Halter Şampiyonasında yarışarak önemli bir başarı elde etti. Gürmeriç U-15 Erkekler klasmanında Avrupa Şampiyonu oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcularından Halterci Ömer Gürmeriç, Polonya’nın Raszyn şehrinde düzenlenen Gençler ve U-15 Avrupa Halter Şampiyonasında yarışarak önemli bir başarıya imza attı.
U-15 erkekler 96 kilogramda yarışan Gürmeriç, koparmada 105 kilogramda gümüş, silkme 135 kilogramda altın ve toplamda 235 kilogramda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.
Yapılan açıklamada, “Sakarya’da yetiştirdiğimiz sporcularımızın başarıları artmaya devam ediyor. Sporcumuz Ömer de bunlardan bir tanesi ve Avrupa Şampiyonu olarak evine dönecek. Kendisini almış olduğu başarılardan dolayı tebrik ediyoruz” denildi.
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