Sakaryalı güreşçiler Türkiye Şampiyonası’nda mindere çıktı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcuları, Çorum’da gerçekleşen Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası’na damga vurdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcuları, Çorum’da düzenlenen Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası’na katıldı. 7-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen organizasyonda, temsilcilerimiz gösterdikleri performansla önemli başarılara imza attı.
Türkiye’nin birçok ilinden sporcuların katıldığı şampiyonada, 67 kilogramda Serhat Kırık ikinci, Ramazan Can Aktaş üçüncü ve Ensar Karabacak üçüncülük elde etti.
Bir diğer kategoride ise 72 kilogramda Muhammed Ali Göçmen ikinci, 82 kilogramda Abdulsamet Başar üçüncü olmayı başardı. Bu sonuçlarla birlikte toplamda 5 madalya elde eden temsilcilerimiz, takım halinde şampiyonayı beşinci sırada tamamladı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|15
|40
|2. Galatasaray
|15
|40
|3. Kayserispor
|15
|29
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. A.Demirspor
|15
|23
|7. Antalyaspor
|15
|23
|8. Kasımpasa
|15
|21
|9. Rizespor
|14
|21
|10. Hatayspor
|15
|18
|11. Karagümrük
|15
|17
|12. Ankaragücü
|14
|17
|13. Başakşehir
|15
|15
|14. Sivasspor
|14
|15
|15. Gaziantep FK
|15
|15
|16. Konyaspor
|14
|14
|17. Samsunspor
|15
|14
|18. Alanyaspor
|15
|14
|19. Pendikspor
|15
|13
|20. İstanbulspor
|15
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|15
|39
|2. Kocaelispor
|15
|32
|3. Göztepe
|15
|29
|4. Bandırmaspor
|15
|26
|5. Sakaryaspor
|15
|26
|6. Bodrumspor
|15
|25
|7. Gençlerbirliği
|15
|24
|8. Ahlatçı Çorum FK
|15
|23
|9. Keçiörengücü
|15
|19
|10. Manisa FK
|15
|18
|11. Erzurumspor
|15
|18
|12. Ümraniye
|15
|18
|13. Boluspor
|14
|16
|14. Adanaspor
|15
|16
|15. Şanlıurfaspor
|15
|14
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|15
|13
|18. Giresunspor
|15
|9
|19. Altay
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|37
|2. Arsenal
|16
|36
|3. Aston Villa
|16
|35
|4. M.City
|16
|33
|5. Tottenham
|16
|30
|6. M. United
|16
|27
|7. Newcastle
|16
|26
|8. Brighton
|16
|26
|9. West Ham United
|16
|24
|10. Fulham
|16
|21
|11. Brentford
|16
|19
|12. Chelsea
|16
|19
|13. Wolves
|16
|19
|14. Bournemouth
|16
|19
|15. Crystal Palace
|16
|16
|16. Nottingham Forest
|16
|14
|17. Everton
|16
|13
|18. Luton Town
|16
|9
|19. Burnley
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|39
|3. Atletico Madrid
|15
|34
|4. Barcelona
|16
|34
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Athletic Bilbao
|15
|28
|7. Real Betis
|16
|26
|8. Las Palmas
|16
|24
|9. Getafe
|16
|22
|10. Valencia
|16
|19
|11. Rayo Vallecano
|15
|19
|12. Deportivo Alaves
|16
|16
|13. Villarreal
|16
|16
|14. Osasuna
|16
|16
|15. Mallorca
|16
|14
|16. Sevilla
|15
|13
|17. Cadiz
|16
|13
|18. Celta Vigo
|15
|9
|19. Granada
|15
|7
|20. Almeria
|16
|4