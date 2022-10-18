Sakaryalı güreşçiler 'Dünya' minderinde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü grekoromen güreş sporcuları Ramazan Can Aktaş ve Furkan Zırın, Milli Takım bünyesinde U23 Dünya Şampiyonası’nda mindere çıkacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü grekoromen güreş sporcuları Ramazan Can Aktaş ve Furkan Zırın, İspanya’da düzenlenecek olan U23 Dünya Şampiyonası’nda mindere çıkacak.

Milli Takım bünyesinde şampiyonaya katılacak olan sporcularımızdan Ramazan Can Aktaş 76 kilogramda, Furkan Zırın ise 72 kilogramda madalya mücadelesi verecek.

Birbirinden zorlu rakiplere karşı mücadele verecek olan temsilcilerimiz bugün (18 Ekim Salı) mindere çıkacak.